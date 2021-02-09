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Коммунальщики Москвы приступили к сплошному подметанию дорог из-за снегопада
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Коммунальщики Москвы приступили к сплошному подметанию дорог из-за снегопада

Татьяна Плотникова

Город

В Москве организовано сплошное механизированное подметание дорог в связи с сильным снегопадом. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Как уточняется в Instagram ведомства, снег будет идти в городе до утра среды, 10 февраля. Ожидается, что снежный покров к этому времени вырастет на четыре сантиметра.

Коммунальная техника осуществляет подметание проезжей части и тротуаров, а также проводит противогололедную обработку. За ночь цикл работ будет повторен несколько раз.

Участников дорожного движения просят проявить внимательность и осторожность, а также не препятствовать прохождению колонн уборочной техники.

Ранее стало известно, что штормовое предупреждение объявили в столице и других регионах Центрального федерального округа 12–14 февраля из-за сильного снегопада. Предполагается, что в эти дни прирост высоты снежного покрова составит 25–40 сантиметров.

Читайте также: Коммунальные службы оперативно справились с последствиями снегопада

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