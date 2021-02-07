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Коммунальные службы оперативно справились с последствиями снегопада
Сотрудница городской коммунальной службы Наталья Смирнова / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Коммунальные службы оперативно справились с последствиями снегопада

Василиса Чернявская 

Общество

В воскресенье, 7 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отчитался об устранении последствий снегопада.

Перед выходными Москву накрыл сильный снегопад. Заммэра сообщил, что толщина снежного покрова выросла сразу на семь сантиметров.

На уборку территорий вывели более 9,5 тысячи единиц специализированной техники и 65 тысяч рабочих. Внимание уделили расчистке дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозили на снегосплавные пункты.

— В городе круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов, — напомнил заммэра. — За пятницу на них утилизировано 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы — более 6 миллионов кубометров.

После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов. На опасных участках было организовано дежурство тягачей.

С началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с их последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторили несколько раз по мере выпадения осадков. В дневные часы проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

КСТАТИ

В конце недели энергетики начали поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения. К наступлению сильных морозов ее доведут до максимума.

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