Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за снегопада 12–14 февраля

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Штормовое предупреждение объявили в столице и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) 12–14 февраля из-за сильного снегопада. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что в этот период ожидается сильный продолжительный снегопад, на юге округа — мокрый снег с дождем и гололед. Ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Водителей призвали быть внимательнее из-за гололедицы и снежных заносов на дорогах.

За период с 12 по 14 февраля прирост высоты снежного покрова в центральной России составит 25–40 сантиметров.

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