Автоэксперт объяснил, почему нет смысла прогревать двигатель автомобиля в мороз

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Автоэксперт опроверг миф о том, что двигатель автомобиля следует прогревать в морозы. С наступлением холодов в интернете между автолюбителями с новой силой разгорелись споры, нужно ли при большом «минусе» ждать, чтобы остывший за ночь автомобиль поработал несколько минут на холостых оборотах. Директор «Стэп-Авто», автослесарь с большим стажем Александр Митус рассказал «Вечерней Москве», как обстоят дела на самом деле.

— Прогревать двигатель даже на морозе абсолютно не нужно! Это официально подтверждают крупнейшие мировые концерны. Современные автомобили рассчитаны на работу как при низких температурах, так и в жару, — уточнил эксперт.

Митус пояснил, что речь идет об автомобилях, которые производятся за рубежом. Он добавил, что современные синтетические масла позволяют не прогревать машину и трогаться сразу. Собеседник «Вечерней Москвы» напомнил, что владельцам авто следует соблюдать маркировку и заливать в автомобиль масло, рекомендованное производителем.

Мастер напомнил, что уровень знаний автолюбителей за последние годы существенно вырос. Кроме того, сегодня мало кто занимается заменой масла в двигателе самостоятельно. Проще заехать на станцию техобслуживания, где, по словам эксперта, работают профессионалы, которые ничего не перепутают.

Александр Митус уточнил, что беречь от мороза нужно аккумулятор. Это единственная часть системы автомобиля, которая уязвима во время низких температур на улице. В случае переохлаждения аккумулятора стартер автомобиля может не сработать, а сам аккумулятор после промерзания может выйти из строя.

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