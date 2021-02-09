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Водителям рассказали, как не навредить аккумулятору автомобиля в период холодов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Водителям рассказали, как не навредить аккумулятору автомобиля в период холодов

Юлия Ямпольская

Транспорт

Не стоит сажать аккумулятор машины в попытках завести автомобиль при низких температурах. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил автоэксперт, партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

По его словам, современные авто рассчитаны на то, чтобы заводиться нормально в морозную погоду.

— Надо понять, почему не заводится машина. Если понимаешь, что двигатель не схватывает, до конца докручивать не надо, нужно понять, почему это происходит, — цитирует Моржаретто РИА Новости.

Специалист добавил, что современному автомобилю не нужен прогрев — хватит минуты, чтобы двигатель заработал в нормальном режиме. Единственное, чего не стоит делать — рвать с места во весь упор. Необходимо относиться к автомобилю с уважением, заключил эксперт.

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