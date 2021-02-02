Автоэксперт дал советы по выбору автомобиля для пенсионеров

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александр Казаченко рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе автомобиля для пенсионера. Об этом сообщает Nation News.

Например, эксперт советует обязательно выяснить у бывшего владельца, сколько раз авто проходило техобслуживание. При этом он добавил, что подход к выбору авто на вторичном рынке для представителя «серебряного» возраста не отличается от выбора для других возрастных групп. Всегда важно помнить о том, что проверить, сколько раз машина проходила техосмотр, можно без труда. Эта информация есть в открытом доступе.

— Самый важный показатель — это то, сколько раз машина посетила ремонт. Мнения, что у меня «вечная машина, я на ней в сервис не езжу», сказываются на тех людях, которые потом купят авто. Информация о ремонте сейчас открытая, и можно получить весь отчет. И чем честнее продавец, тем больше шансов, что пенсионер будет радостно ковыряться на даче и возить овощи и фрукты, а не кататься по сервисам, — отметил Александр Казаченко.

Он также пояснил, что качество современных автомобилей относительно сравнялось, а выбор чаще всего зависит от бюджета покупателя. По мнению автоэксперта, дешево будут обслуживаться французские и корейские марки. А для поездок на дачу он рекомендует Peugeot Citroеn, Hyundai или Kia.

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