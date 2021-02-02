Депутат Госдумы выступил за отмену техосмотра автомобилей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра пересмотрят Минтранс и Министерство внутренних дел (МВД). Машины на пунктах осмотра будут фотографировать два раза — до и после диагностики. Это изменение вступит в силу с 1 марта.

При этом на фото должны быть четко видны номера авто, а сами снимки должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась на момент съемки. Предлагается также добавить к фотографиям показания ГЛОНАСС и установить допустимую погрешность не более 15 метров.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН прокомментировал возможные нововведения.

— Сомневаюсь, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при проведении техосмотра. Однако видеофайлы требовали хранения на серверах, а это стоило бы больших денег. Потом была введена фоторегистрация, — рассказал Вячеслав Лысаков.

По его словам, проблему нелегальных техосмотров можно решить простым способом. Для этого нужно внедрить программу, не позволяющую распечатать диагностическую карту без прохождения всех этапов проверки. Эксперт также выступил за то, чтобы процедура техосмотра была отменена или значительно упрощена.

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