МВД утвердило индикаторы риска при проведении техосмотра

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Министерство внутренних дел России утвердило своим приказом перечень индикаторов риска нарушения операторами технического осмотра транспортных средств обязательных требований.

Индикаторы разделены на группы, в зависимости от тяжести нарушений правил техосмотра. В частности, к таким индикаторам относятся сведения о трех и более фактах оформления оператором техосмотра диагностических карт автомобилей, техосмотр которых в действительности не проводился.

В перечне также значатся сведения о пяти и более фактах несоответствия номеров компонентов транспортных средств, а также нарушения обязательных требований в работе операторов техосмотра.

Соответствующий приказ МВД опубликован в понедельник, 1 февраля, на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (автотюнинг). В частности, запрещается выдавать разрешение на тюнинг, если отсутствует заключение предварительной технической экспертизы конструкции машины на предмет возможности внесения изменений.

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