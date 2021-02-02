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МВД утвердило индикаторы риска при проведении техосмотра
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД утвердило индикаторы риска при проведении техосмотра

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел России утвердило своим приказом перечень индикаторов риска нарушения операторами технического осмотра транспортных средств обязательных требований.

Индикаторы разделены на группы, в зависимости от тяжести нарушений правил техосмотра. В частности, к таким индикаторам относятся сведения о трех и более фактах оформления оператором техосмотра диагностических карт автомобилей, техосмотр которых в действительности не проводился.

В перечне также значатся сведения о пяти и более фактах несоответствия номеров компонентов транспортных средств, а также нарушения обязательных требований в работе операторов техосмотра.

Соответствующий приказ МВД опубликован в понедельник, 1 февраля, на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (автотюнинг). В частности, запрещается выдавать разрешение на тюнинг, если отсутствует заключение предварительной технической экспертизы конструкции машины на предмет возможности внесения изменений.

Читайте также: Дептранс Москвы напомнил об изменениях правил прохождения техосмотра

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