Дептранс Москвы напомнил об изменениях правил прохождения техосмотра

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 марта в России изменятся правила прохождения техосмотра. Об этом в среду, 20 января, напомнили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что теперь процедура техосмотра будет фиксироваться с помощью фотографий — при въезде и выезде из сервисной станции. Снимки с координатами места проведения ТО занесут в Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) ТО. МВД будет обрабатывать данные и хранить их в системе не менее пяти лет.

Дептранс напомнил, что диагностические карты техосмотра станут электронными. Отсутствие планового ТО будет грозить штрафом. Для физических лиц он составит 2000 рублей.

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