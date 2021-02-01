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Новые правила автотюнинга вступили в силу в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новые правила автотюнинга вступили в силу в России

Татьяна Плотникова

Общество

С 1 февраля в России изменены правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (автотюнинг).

Согласно соответствующему постановлению российского правительства, запрещается выдавать разрешение на тюнинг, если отсутствует заключение предварительной технической экспертизы конструкции машины на предмет возможности внесения изменений.

Кроме того, тюнинг запрещен для автомобилей, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки числятся в розыске. Запрет также накладывается, если обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки транспортного средства.

Административный регламент по выдаче разрешения на проведение тюнинга предусматривает личное обращение автовладельца в подразделение ГИБДД или направление заявления через портал госуслуг.

В первом случае на выдачу разрешения отводится три рабочих дня, во втором случае — один, сообщает ТАСС.

Ранее департамент транспорта Москвы напомнил об изменениях правил прохождения техосмотра. Отныне процедура техосмотра будет фиксироваться с помощью фотографий — при въезде на сервисную станцию и выезде с нее.

Читайте также: МВД подготовило проект приказа об автоматизированной инфосистеме техосмотра

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