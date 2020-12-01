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МВД подготовило проект приказа об автоматизированной инфосистеме техосмотра
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МВД подготовило проект приказа об автоматизированной инфосистеме техосмотра

Юлия Захарова

Транспорт

Правоохранители подготовили проект приказа об использовании единой автоматизированной информационной системы. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняется, система создается, чтобы сгруппировать сведения о техосмотре единиц транспорта в электронном виде. Она будет функционировать в соответствии с новыми правилами осуществления процедуры, которые начнут действовать с 1 марта 2021 года.

Диагностические карты будут оформляться онлайн, специалистов обяжут делать снимки транспортного средства до и после осмотра. После этого документ будет закреплен электронной подписью эксперта. Данный алгоритм позволит осуществлять контроль за процедурой со стороны правоохранителей. Оператором системы станет МВД страны, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее в Минпромторге уточнили вопрос о прохождении внепланового техосмотра после ремонта автомобиля. Сообщалось, что проект изменений в правила ремонта и тюнинга транспортного средства не требует внеплановой процедуры после ремонта машины.

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