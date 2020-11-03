В Минпромторге уточнили вопрос о прохождении внепланового техосмотра после ремонта авто

Фото: Александр Кожохин,«Вечерняя Москва»

Проект изменений в правила ремонта и тюнинга автотехники не предусматривает необходимости проходить внеплановый техосмотр после ремонта автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли во вторник, 3 ноября.

Отмечается, что проект предусматривает облегчение процедур внесения изменений в конструкцию транспортного средства для наиболее часто встречающихся изменений при ремонте машины. В качестве примера на сайте Минпромторга назвали такие изменения при ремонте, как установка сцепного устройства, внесение изменений в конструкцию двигателя и другие.

Ранее СМИ ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова сообщили, что подготовленный ведомством проект изменений в техрегламент Таможенного союза предполагает значительное ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей.

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