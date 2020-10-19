Опасности и риски: чем обернется продажа ОСАГО через онлайн-магазины для россиян

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В России с 19 октября расширен список площадок для приобретения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. К ним добавились онлайн-магазины электронной коммерции — маркетплейсы и финансовые платформы. При этом стоимость документа не будет отличаться от его покупки на официальном сайте страховой компании, говорится на официальном портале правовой информации. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюсы и каковы риски нововведения. Могут ли им воспользоваться злоумышленники?

При «автогражданке» опасностей нет

Как рассказал генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков, по обновленным условиям через финансовые платформы и маркетплейсы полисы ОСАГО можно будет получить более технологично, чем у классических страховых брокеров и агентов. При этом ни в том, ни в другом случае рисков мошенничества не возникает.

— Классические брокеры и агенты также предлагают полисы страховых компаний через свои сайты в интернете, а информация о выданных полисах содержится в электронной базе данных ОСАГО, поэтому в связи с переходом оформления полисов в онлайн, через маркетплейсы, дополнительных рисков мошенничества не возникает, — отмечает эксперт.

По его словам, основные нарушения законодательства при покупке ОСАГО возникают во время оформления диагностических карт или свидетельств о прохождении техосмотра, которые по-прежнему можно получить незаконно, что может привести к отказу страховой компании в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая.

Техосмотр только очно

Как избежать этих рисков? Во-первых, в первую очередь приобретать полисы ОСАГО у надежных страховых компаний, советует Никита Быков.

— Во-вторых, покупать полис ОСАГО целесообразно через проверенного брокера либо агента в лице дилера, маркетплейса или страхового агента. После покупки полиса нужно проверить его наличие в электронной базе ОСАГО. При оформлении диагностической карты нужно официально проходить технический осмотр и не соглашаться на заочное оформление, чтобы не получить отказ страховой компании в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая, — добавил специалист.

Диагностические карты надо оформлять только владельцам автомобилей старше четырех лет. Так что со «свежей» машиной подобное, в принципе, исключено. А вот полис страхования как раз можно даже случайно приобрести у недобросовестного дилера.

Проблемы останутся те же

И, надо сказать, пока не все автомобилисты готовы к новшествам. Шеф-тренер экспертного клуба «Движение без опасности» Владимир Бахарев пока не считает покупку «автогражданки» через маркетплейсы и финансовые платформы на 100 процентов безопасной.

— Для меня любая интернет-платформа, не подтвержденная документально, является некой опасностью. Что касается таких важных вещей, как полис ОСАГО, я пока отношусь к людям, которые предпочитают иметь на руках какой-то подтверждающий документ, нежели картинку в интернете. Более того, надо помнить: когда мы переходили на электронный полис, было много проблем, сопряженных с тем, что компании пытались регулировать загрузку, и не всегда, не везде можно было получить желанный документ. И думаю, что пока что мы ничего нового не увидим. Все проблемы останутся теми же, — придерживается мнения Бахарев.

Эксперт привел в пример своих знакомых автомобилистов, которые сталкивались с подтверждением электронных полисов, и, по его словам, пока система до конца не отработана. Так что веры в нее мало. Тем более у людей, которые еще не разбираются в современных технологиях, — у старшего поколения.

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