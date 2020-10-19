Новые правила покупки ОСАГО заработали в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России меняются правила покупки полиса ОСАГО. В понедельник, 19 октября, в силу вступили поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Теперь водители смогут приобретать полис через финансовые платформы — маркетплейсы. При оформлении ОСАГО через эту систему с автовладельца не будет взиматься комиссия. При этом стоимость полиса должна соответствовать его цене на официальном сайте страховой компании.

Отметим, что два закона о маркетплейсах, позволяющих россиянам удаленно сравнить и купить услуги банков, управляющих и страховых компаний, были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2020 года.

С 1 октября этого года также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Так, если у виновника дорожной аварии истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая организация вправе еще раз потребовать от него возместить все издержки за свой счет.

Приобретая новый полис ОСАГО, необходимо предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто приобрел страховку во время ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, должны предоставить страховой компании данный документ до 31 октября.

Также напомним, что в сентябре обрело силу указание Банка России, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать автовладельцам более персонализированный тариф.

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