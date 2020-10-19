Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автоэксперт назвал главную ошибку при покупке подержанной машины
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт назвал главную ошибку при покупке подержанной машины

Юлия Курганова

Товары

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что главной ошибкой при выборе подержанной машины является покупка автомобиля с ржавым или битым кузовом. Это может привести к потере ездовых качеств транспортного средства, а ремонт кузова дорого обойдется новому владельцу.

— Первое, что делают люди, не сведущие в автомобилях, это покупают автомобили с битым или ржавым кузовом. То что он битый и крашеный — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины, — сказал Субботин.

Также внимание нужно обратить на состояние агрегатов автомобиля: мотора, подвески и коробки передач. Например, изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков и трансмиссии нельзя определить на техническом осмотре, отметил эксперт.

Субботин добавил, что в дилерских центрах и у перекупщиков существуют определенные схемы обмана. Так, они часто скручивают пробег, а также мелким шрифтом в договоре указывают, что возврат автомобиля осуществляется только за дополнительную плату. Перекупщики же просто скрывают дефекты продаваемых машин.

Эксперт призвал отказаться от покупки авто с пробегом, особенно если транспортное средство китайского или корейского производства. Кроме того, не следует покупать подержанную машину с вариатором, роботизированной коробкой передач и с непосредственным впрыском топлива, передает портал URA.ru.

Читайте также: Автоэксперт объяснил, почему подержанные машины лучше продавать самостоятельно

покупка автомобиляэкспертсоветы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте