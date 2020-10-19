Автоэксперт назвал главную ошибку при покупке подержанной машины

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что главной ошибкой при выборе подержанной машины является покупка автомобиля с ржавым или битым кузовом. Это может привести к потере ездовых качеств транспортного средства, а ремонт кузова дорого обойдется новому владельцу.

— Первое, что делают люди, не сведущие в автомобилях, это покупают автомобили с битым или ржавым кузовом. То что он битый и крашеный — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины, — сказал Субботин.

Также внимание нужно обратить на состояние агрегатов автомобиля: мотора, подвески и коробки передач. Например, изношенность двигателя, состояние амортизаторов, сайлентблоков и трансмиссии нельзя определить на техническом осмотре, отметил эксперт.

Субботин добавил, что в дилерских центрах и у перекупщиков существуют определенные схемы обмана. Так, они часто скручивают пробег, а также мелким шрифтом в договоре указывают, что возврат автомобиля осуществляется только за дополнительную плату. Перекупщики же просто скрывают дефекты продаваемых машин.

Эксперт призвал отказаться от покупки авто с пробегом, особенно если транспортное средство китайского или корейского производства. Кроме того, не следует покупать подержанную машину с вариатором, роботизированной коробкой передач и с непосредственным впрыском топлива, передает портал URA.ru.

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