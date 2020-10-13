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Автоэксперт объяснил, почему подержанные машины лучше продавать самостоятельно
Фото: pixabay.com

Автоэксперт объяснил, почему подержанные машины лучше продавать самостоятельно

Оксана Васильева

Транспорт

Автоэксперты считают, что у владельцев сейчас есть реальная возможность продать свои автомобили дороже, чем они приобретали их несколько лет назад, а связано это с ростом цен на машины с пробегом. За последние шесть месяцев показатель вырос на 7 процентов.

Операционный директор одной из сетей по продаже автомобилей с пробегом Михаил Ерцев рассказал, что более выгодной с точки зрения дохода будет самостоятельная продажа подержанного авто. Но нужно учитывать, что процесс будет более длительным, поскольку на продавца накладываются все неудобства, связанные с диагностикой, осмотром и торгом, сообщает «Радио 1».

— Если говорить о тех, кто как раз сейчас хотел бы приобрести автомобиль, то в первую очередь им необходимо смотреть на техническое состояние транспортного средства. Чем оно старше, тем больше внимания нужно уделять этому аспекту. Диагностику желательно проводить у дилера или у профильного сервиса, — сказал эксперт.

Он отметил, что лучше приобретать автомобиль не старше 2–3 лет, на него, как правило, еще действует гарантия производителя.

Ранее ФАН писало, что автоэксперт Егор Васильев рассказал, что при покупке машины с пробегом нужно тщательно проверить информацию об автомобиле в базах данных ГИБДД, даже если покупка совершается у официального дилера. А если машина приобретается с рук, то лучше искать продавца среди знакомых или по рекомендации людей.

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