В Роскачестве составили рейтинг приложений для каршеринга

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Специалисты Роскачества оценили приложения для каршеринга на iOS и Android. Лучшими по совокупности всех критериев стали «Яндекс. Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar на обеих платформах. Четвертое место занял оператор Cars7. Эксперты пришли к выводу, что службы каршеринга из областных центров не сильно уступают столичным.

Отмечается, что «Яндекс. Драйв» в 2018 году занял предпоследнее место в рейтинге. За прошедшее время сервис поработал над своим цифровым продуктом и вышел в лидеры.

Специалисты во время исследования использовали приложения как обычные пользователи: искали и бронировали машины, совершали поездки в разных городах страны, тестировали работу различных функций приложения. В результате были проверены удобство, информационная производительность, функциональные возможности, а также надежность приложений.

Перед проведением исследования экспертами были проанализированы 2243 отзыва в AppStore и Google Play к приложениям по каршерингу. Чаще всего пользователи жаловались на проблему с завершением аренды автомобилей, отсутствие уведомлений и необходимость авторизации по селфи.

Также они жаловались на сбои в геолокации и отсутствие адекватной технической поддержки. Положительные отзывы касались удобного интерфейса, хорошей производительности, простоты навигации приложений, фильтров поиска машин и возможности найти автомобили определенной модели.

Самой востребованной функцией у пользователей является уведомление о незавершенной аренде. Ее обнаружили только у сервисов «Делимобиль», «Яндекс. Драйв» и «Урамобиль». Наиболее функциональными приложениями оказались «Яндекс. Драйв», «Делимобиль» и BelkaCar на обеих платформах.

Эксперты также проанализировали разрешения, которые запрашивают приложения. Все мобильные приложения присылают код для входа в приложение, который состоит из шести символов и более. Однако не у всех приложений есть возможность установить свой пароль на вход. Например, на Android это можно только в BelkaCar и Cars7, на iOS — везде, кроме «Делимобиля», YouDrive и RENTMEE, сообщается на сайте организации.

Важным критерием был сбор приложениями персональных данных и последующая передача их третьим лицам. У BelkaCar, RENTMEE и Bumerang есть указание на передачу данных третьим лицам, помимо требований, которые установлены законодательством, и аффилированных лиц. Идентификаторы третьих лиц, имеющие доступ к данным пользователей, подробно прописаны только у «Делимобиля» и «Яндекс. Драйва».

Фото: Пресс-служба Российской системы качества

Также эксперты проанализировали вопросы, часто задаваемые пользователями услуг каршеринга. Их интересовало, что делать, если попал в аварию на арендованной машине, а также кто и за что должен платить в таком случае.

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