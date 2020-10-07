Эксперты Роскачества выяснили, какими товарами недовольны россияне

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Эксперты Роскачества выяснили, насколько россияне удовлетворены качеством товаров. В исследовании поучаствовали мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше. Все они за последний год пользовались продовольственными или непродовольственными товарами.

Опрос охватил восемь федеральных округов Российской Федерации. В целом россияне удовлетворены практически всеми категориями продовольственных товаров. Качеством приправ, специй и пряностей довольны 86 процентов опрошенных. Также респонденты отметили высокое качество муки (85 процентов), макарон (85 процентов), питьевой и минеральной воды (85 процентов).

Согласно данным Роскачества, меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий (57 процентов). Кроме того, россияне не совсем довольны замороженными полуфабрикатами и мясными консервами.

Среди непродовольственных товаров потребители в большей степени удовлетворены качеством туалетной бумаги (85 процентов), товаров для женской гигиены (85 процентов) и зубной пасты (83 процента). При этом 46 процентов респондентов отметили, что при использовании зубных паст «не было обещанного эффекта от продукции», заявленного производителем.

Меньше всего граждане РФ (66 процентов) удовлетворены качеством автомобильного топлива, а качеством обуви — 68 процентов. Детскими игрушками довольны только 69 процентов опрошенных.

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