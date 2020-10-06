В Роскачестве объяснили, почему никому нельзя сообщать номер банковской карты

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Эксперты Роскачества рассказали, что номер и срок действия карты никому нельзя озвучивать. Этой информации может быть достаточно, чтобы снять с карты все деньги.

Чтобы осуществить перевод с карты или оплатить товар онлайн, необходимо СМС-подтверждение. Тем не менее на многих сервисах такси, а также зарубежных сайтах после того, как данные карты один раз введены, оплата может осуществляться без подтверждения по СМС. Если злоумышленник знает данные вашей карты, он может потратить всю сумму. Узнать об этом можно, получив уведомление об оплате.

В таком случае специалисты Роскачества рекомендуют не хранить все средства на одной карте, а разбивать суммы между несколькими. Стоит установить лимит трат — злоумышленники не смогут потратить все деньги, которые лежат на карте.

Эксперты не советуют привязывать банковские карты к интернет-магазинам. Необходимо после каждой покупки проверять, не сохранилась ли карты в системе. Также стоит активировать возможность ограничения операции в интернете по карте.

Специалисты рекомендуют подключать СМС-уведомления, которые помогут быстро узнать о мошеннических транзакциях. После того как с карты начнут списывать деньги, необходимо ее заблокировать.

Эксперты Роскачества рассказали, что номер карты, состоящий из 16 цифр, можно распространять, однако срок действия, а также имя вместе с номером пересылать не стоит. Существуют сайты, где информации без трехзначного CVV-кода достаточно, чтобы совершить оплату.

Также нельзя сообщать посторонним людям коды из СМС от банков, хранить и пересылать в мессенджерах реквизиты карты, в том числе в виде фото, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее МВД России опубликовало статистику, согласно которой количество преступлений с использованием банковских карт в период с января по июнь 2020 года выросло почти на 500 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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