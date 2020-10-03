Роскачество выявило плавленый сыр с антибиотиками

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Специалисты Роскачества обновили рейтинг плавленого сыра. В частности, были повторно исследованы плавленые сыры семи торговых марок. Это Hochland, Viola, Rokler, «Карат», «Просто!», «Витако». Также в рейтинге появился новичок — сыр «Экомилк».

Отмечается, что в составе практически всех исследованных сыров было выявлено белка меньше, чем установлено требованиями стандарта Роскачества. При этом лактозы в составе было больше необходимого. По содержанию лактозы замечаний не получил только сыр марки Viola. Как пояснили в Роскачестве, избыток лактозы может говорить о том, что плавленый сыр был изготовлен не из зрелых сыров, а из сухого молока и молочной сыворотки.

Уточняется, что в этот раз свои показатели улучшили сразу три марки: Hochland, Viola и «Карат». В частности, производители учли предыдущие замечания и исправили ранее выявленные отдельные недостатки в органолептике: вкус, запах, консистенцию. Кроме того, содержание жира в сухом веществе у товаров этих марок соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. Также достойную оценку получил новичок рейтинга — сыр марки «Экомилк». На том же уровне, что и в прошлом году, по баллам остались сыры марок «Просто!» и Rokler.

В свою очередь рейтинг сыра «Витако» был обнулен из-за антибиотиков. В составе сыра этой марки нашли левомицетин в количестве, превышающем допустимые нормы Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Кроме того, эксперты озвучили замечания по массовой доле белка, лактозы, величине рН и маркировке, сообщается на сайте Роскачества.

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