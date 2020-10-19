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Полисы автогражданки можно приобретать через маркетплейс без комиссии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полисы автогражданки можно приобретать через маркетплейс без комиссии

Оксана Васильева

Общество

С 19 октября владельцы автомобилей смогут купить полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) как на официальном сайте страховой компании, так и через маркетплейс (финансовую платформу), пишет сайт argumenti.ru.

Такая возможность для российских автовладельцев появилась со вступлением в силу обновленного закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Отмечается, что стоимость полиса при расчете через маркетплейс должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании и комиссия за его оформление не должна взиматься.

После приобретения полиса ОСАГО, как и до пандемии, автовладельцы должны предъявить действующую диагностическую карту, а те, кто купил страховой полис в период ограничений, должны отправить страховой компании документ до конца октября, передает ФАН.

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