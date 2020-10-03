Аналитики назвали самый экономичный автомобиль в России

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег каждый месяц тратится на новый автомобиль в течение трех лет после покупки. Дешевле всего обходится владельцам LADA Granta — в 13 тысяч рублей в месяц. Всего в исследовании участвовали 116 отечественных и зарубежных моделей в популярных комплектациях.

Эксперты отметили, что почти у всех изученных машин самой большой статьей расходов является амортизация, в среднем на нее приходится 53 процента потерь. На втором месте — КАСКО (22 процента), затраты на топливо оказались на третьем месте — 13 процентов. Еще 12 процентов всех расходов приходится на техобслуживание, мойку, ОСАГО, смену шин и транспортный налог. Затраты на ремонт, парковку, возможные штрафы и проценты по кредиту на покупку машины в стоимость владения аналитики не закладывали.

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А дороже всего владельцам обходится Mercedes-Benz G-класса AMG. Машина стоит 17,4 миллиона рублей, при этом — в месяц ее хозяин потеряет около 357 тысяч рублей, из них 272 тысячи на амортизации.

Отмечается, что чем дороже автомобиль, тем меньше доля затрат на техобслуживание, ОСАГО и топливо. Так, у владельцев десяти самых дешевых машин на топливо уходит в среднем 5,4 тысячи рублей в месяц, это 30 процентов от общей суммы расходов. Владельцы же десяти самых дорогих автомобилей заправляются в среднем на 5,8 тысячи рублей в месяц, но для них это составляет 4 процента от всех затрат.

Эксперты уточнили, что за три года стоимость машин снижается более чем на треть, за пять лет — примерно вдвое. Самое сильное снижение происходит в первый год, в среднем на 18 процентов, дорогие машины теряют в цене быстрее.

Отчет опубликован на сайте Яндекса.

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