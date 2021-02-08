Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водителей попросили быть аккуратнее во время 30-градусных морозов в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Водителей попросили быть аккуратнее во время 30-градусных морозов в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Водителей предупредили о возможной опасности на дорогах и попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

— По прогнозу синоптиков в ближайшее время в московский регион придет сильное похолодание. Ночью температура может опуститься до минус 30 градусов. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Зимой на дорогах бывает скользко, а чтобы не попасть в ДТП нужно соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких маневров. В ЦОДД напомнили, что на столичных дорогах в режиме 24/7 работает служба дорожного патруля.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 9 февраля в столице и области ожидается понижение температуры до 30 градусов.

Читайте также: Опасная гололедица.Кому жаловаться на скользкий тротуар и можно ли получить компенсацию за ушиб

погода в МосквеЦОДДДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Все мнения
О проекте