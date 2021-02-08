Водителей попросили быть аккуратнее во время 30-градусных морозов в Москве

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Водителей предупредили о возможной опасности на дорогах и попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

— По прогнозу синоптиков в ближайшее время в московский регион придет сильное похолодание. Ночью температура может опуститься до минус 30 градусов. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Зимой на дорогах бывает скользко, а чтобы не попасть в ДТП нужно соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких маневров. В ЦОДД напомнили, что на столичных дорогах в режиме 24/7 работает служба дорожного патруля.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 9 февраля в столице и области ожидается понижение температуры до 30 градусов.

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