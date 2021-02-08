Опасная гололедица. Кому жаловаться на скользкий тротуар и можно ли получить компенсацию за ушиб

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Москвичи на этой неделе столкнутся с супераномальным холодом: местами ожидаются 30-градусные морозы. Резкое похолодание не только подпортило горожанам радость от прогулок, но и, главное, сделало этот процесс опасным из-за гололеда. «Вечерняя Москва» выяснила, как можно избежать падений и ушибов и куда обращаться, если вы все-таки поскользнулись и получили травму.

Первые действия после падения: фиксация места, травмпункт и свидетели

По словам юриста, адвоката, доцента кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрея Некрасова, после падения первым делом нужно вызвать скорую и, если позволяет здоровье, зафиксировать место, где произошел инцидент. Местоположение упавшего человека регистрируют сами медики, которым звонит пострадавший, однако важно иметь собственные доказательства в виде фото- или видеоматериалов.

— Очень важно зафиксировать место падения — от этого зависит, кто будет ваш ответчик — балансодержатель той территории, где имел место инцидент. Именно ему вы потом сможете предъявить претензии, он отвечает за состояние территории, за то, чтобы все было чисто, без наледи и снега, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что бригаду скорой помощи можно и не ждать, если травмы оказались незначительными. В этом случае можно самому дойти до травмпункта, предварительно зафиксировав на камеру место падения, а потом рассказать дежурному специалисту о произошедшем. Он сам зарегистрирует полученные травмы.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Если же травма тяжелая и вы не можете подняться, нужно звонить врачам и ждать их приезда. Но как быть, если телефона не оказалось под рукой? Это один из самых неприятных нюансов, говорит Некрасов. Выйти из такой ситуации можно лишь с помощью свидетелей происшествия, наличие которых в принципе очень желательно для предъявления последующей претензии ответчику. Если очевидцев и мобильника нет, пострадавший попадает в патовую ситуацию: ни зафиксировать травмы, ни получить оперативную помощь, отмечает юрист.

— Хорошо, если есть свидетели. Если их и мобильного телефона нет, вы вряд ли что-то докажете. Это вполне обычная ситуация, к сожалению, когда ваш юридический противник (ответчик) говорит: «Мы все понимаем, видим ваши ссадины и гематомы, мы сочувствуем, но какое отношение все это имеет к нам? Мы что, должны вам верить на слово?» И действительно, не должны, ведь могут встречаться и мошенники, — рассказывает собеседник «ВМ».

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Куда жаловаться на полученные при падении травмы?

Чтобы пожаловаться на получение травм в результате падения, нужно четко определить, где конкретно произошел инцидент. Если это какая-то безлюдная территория, куда человека занесло в силу только ему известных причин, ругаться, например, на дремучий лес бесполезно.

— Лес вообще ни в чем не виноват. Мы говорим про город, про его пешеходные дорожки, которые должны быть по инфраструктуре, а их тут, к примеру, нет, вот вы и пошли по окольному пути, а там поджидала коварная наледь. Место очень важно, а на безлюдной территории никому не пожалуешься, — подчеркнул юрист.

По его словам, претензии предъявляются балансодержателю, которым обычно выступают местные власти. В Москве это управы, которые обеспечивают уборку территорий с помощью подрядчиков (управляющих компаний).

— Изначально нужно обращаться в местную управу. Если хотите сразу на окружной уровень выйти, то в префектуру. Далее вы озвучиваете претензию, и они сами отвечают, их ли это территория (а значит, и проблемы) или нет. Либо ответ держит городская структура, либо районная, главное — понять, кто конкретно. В наше время это не такая уж и тайна, — считает специалист.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На этом этапе, продолжает Некрасов, в суд идти не надо. Сначала рекомендуется провести переговоры с местными властями с заготовленной и хорошо обоснованной претензией. Дискуссию можно поручить и адвокату, но это, по мнению собеседника «ВМ», уже вопрос цены. Если же встречи в суде не избежать, нужно подготовить все доказательства, чтобы выиграть компенсацию за ущерб здоровью. Также пострадавшему могут возместить моральный ущерб, но и для этого придется постараться с юридической точки зрения, предупреждает Некрасов.

— Какой бы ни был причинен вред, процедура везде одна и та же: надо понять, кто причинил вред, доказать, что он имел место, что он оценивается так и так и, главное, что есть причинно-следственная связь, — отметил он.

В заключение эксперт порекомендовал для получения более полного представления о вопросе ознакомиться с нормами Гражданского кодекса РФ в части отношений, которые возникают вследствие причинения вреда.

Фото: «Вечерняя Москва», Петр Болховитинов

В свою очередь травматолог ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Евгения Цветкова дала ряд рекомендаций по предотвращению падения на скользкой поверхности.

— Чтобы не упасть, необходимо снизить скорость ходьбы, внимательно смотреть, куда идешь, выбирать освещенные улицы, надевать более устойчивую обувь на низком каблуке, держаться за поручень, если он есть под рукой, и не держать руки в карманах. Также лучше заниматься гимнастикой и делать упражнения на равновесие и баланс, чтобы укреплять мышцы, — советует медик.

По ее словам, момент перед падением неподготовленному человеку будет очень трудно уловить. Для этого нужно быть очень тренированным. Если же подготовки нет, главная задача — не допустить удара головой о землю.

— Для этого нужно нагнуть голову вперед при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хоть это и происходит рефлекторно, — говорит специалист.

После падения нужно определить характер травмы. Если человек не может пошевелить ногой или рукой, его нужно обездвижить и придать ему удобное положение, после чего вызывать скорую, отмечает Цветкова.

— Бывает, что сразу характер травмы не ясен. Вроде бы синяк, но болит уже долгое время. В этом случае нужно обратиться в медучреждение к хирургу или терапевту либо в травмпункт. После падения скорую помощь также нужно вызывать, если есть симптомы головокружения, тошнота, потеря сознания. Если человек после инцидента сумел дойти до дома, рекомендуется вызвать врачей на дом, — заключила эксперт.

СПРАВКА «ВМ»

Чтобы не потеряться, например, при поиске ответчика, который, по вашему мнению, должен нести ответственность за чистоту дорог и отсутствие на них наледи, всегда можно позвонить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77. Вас скоординируют и предоставят необходимую информацию для урегулирования ситуации.

При желании сообщить властям о проблеме, связанной, например, с ненадлежащей уборкой улицы, из-за которой горожанин поскользнулся и упал, можно на портале «Наш город». Для этого потребуется авторизоваться на официальном портале мэра Москвы, где также можно оставить заявки и жалобы по самым разным вопросам.

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