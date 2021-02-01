Кинологи посоветовали не выгуливать собак у водоемов и на льду

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Владельцев собак предостерегают от прогулок с животными по замерзшим водоемам. Кинологи предупреждают, что особенно опасно это делать, когда температура воздуха повысилась, а лед начал таять. Подробно об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации.

Опасность выгула питомца около водоемов заключается в том, что животное может броситься в воду и не выбраться. Бывают случаи с летальными исходами.

Эксперты также утверждают, что не нужно выходить на лед замерзшего водоема. Поверхность может оказаться непрочной. Если человек окажется в воде, то переохлаждение организма наступит уже спустя 15 минут, а потеря сознания — через 20. При этом помощь понадобится не только хозяину, но и животному.

Внимательность нужно сохранять и во время прогулок возле водоемов, где зимуют утки. Охотничий инстинкт может захлестнуть собаку: она кинется за птицами и провалится под лед. В связи с этим важно, чтобы хозяин не отпускал собаку с поводка.

Наибольшую опасность для животного несет переохлаждение. Провалившимся в холодную воду питомцам нужно оказывать помощь в первую очередь. На берегу их нужно обогреть. При этом нельзя размещать их у батарей или обогревателей. Нужно дать им теплую воду или бульон, а на обмороженные участки наложить нетугую ватно-марлевую повязку.

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