Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 600 сопроводительных документов оформили ветклиники Подмосковья за январь 2021 года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 600 сопроводительных документов оформили ветклиники Подмосковья за январь 2021 года

Елена Фролова

Животные

Свыше 600 ветеринарных сопроводительных документов для выставок и путешествий было оформлено в Московской области за январь текущего года. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минсельхоз.

— Более 600 животных-компаньонов получили ветеринарный сопроводительный документ за прошедший месяц, — рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в 2020 году за ветеринарными свидетельствами и сертификатами в ветклиники Подмосковья обратились более 16 тысяч человек. Отмечается, что для путешествий по стране владельцам животных нужно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации питомца.

Если целью поездки при этом является участие в выставке или смена владельца, то для животных необходимо иметь и ветеринарное свидетельство. Последний документ можно получить в ветеринарной клинике. Специалисты проведут необходимые мероприятия по обследованию животного. В частности, проверят его на наличие паразитов и проставленные прививки, а после оформят и выдадут соответствующий документ.

Читайте также: Более 430 тысяч животных вакцинировали столичные ветеринары в 2020 году

ветеринарживотныедокументы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Все мнения
О проекте