Более 600 сопроводительных документов оформили ветклиники Подмосковья за январь 2021 года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 600 ветеринарных сопроводительных документов для выставок и путешествий было оформлено в Московской области за январь текущего года. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минсельхоз.

— Более 600 животных-компаньонов получили ветеринарный сопроводительный документ за прошедший месяц, — рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в 2020 году за ветеринарными свидетельствами и сертификатами в ветклиники Подмосковья обратились более 16 тысяч человек. Отмечается, что для путешествий по стране владельцам животных нужно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации питомца.

Если целью поездки при этом является участие в выставке или смена владельца, то для животных необходимо иметь и ветеринарное свидетельство. Последний документ можно получить в ветеринарной клинике. Специалисты проведут необходимые мероприятия по обследованию животного. В частности, проверят его на наличие паразитов и проставленные прививки, а после оформят и выдадут соответствующий документ.

Читайте также: Более 430 тысяч животных вакцинировали столичные ветеринары в 2020 году