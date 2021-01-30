Более 430 тысяч животных вакцинировали столичные ветеринары в 2020 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве в 2020 году ветеринары сделали прививки более 430 тысячам животных, совершили более четырех тысяч выездов на дом и провели около 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения на рынках.

Москвичи за прошлый год более 108 тысяч раз записались с питомцами на прием к ветеринару с помощью онлайн-сервиса на портале mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Среди самых популярных животных, попадающих на прием к ветеринарам, остаются собаки и кошки. Редкими посетителями среди кошачьих оказались домашняя рысь и голубоглазые кошки.

Москвичи часто заводят хомяков и хорьков. Помимо этого, к специалистам приходят и с енотами, шиншиллами, игуанами, дегу и павлинами.

В 2020 году ветеринары привили от бешенства свыше 400 тысяч собак и кошек и более двух тысяч сельскохозяйственных животных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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