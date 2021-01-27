Число онлайн-записей на вакцинацию питомцев в Москве выросло на 40 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за четвертый квартал 2020 года число онлайн-записей на вакцинацию домашних животных выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета ветеринарии Москвы в среду, 27 января.

Уточняется, что москвичи записали питомцев на плановые прививки более восьми тысяч раз. Рост спроса на прививку от бешенства для питомцев произошел после того, как горожане стали получать напоминания о ее необходимости в личных кабинетах на сайте mos.ru, по электронной почте и в виде push-уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Новый сервис заработал в конце сентября 2020 года. За два месяца было разослано около 10 тысяч напоминаний о вакцинации животных.

Председатель Комитета государственных услуг Елена Шинкарук отметила, что вакцинация в последние три месяца прошлого года стала второй по популярности услугой ветеринарии.

— Напоминания приходят за месяц до плановой вакцинации на электронную почту, указанную на mos.ru, или как push-уведомление в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», — отметила Шинкарук.

Она уточнила, что владельцы могут и сами записать на прием к ветеринару своего питомца при необходимости. В пресс-службе добавили, что каждый год в столице вакцинируется около 500 тысяч домашних собак и кошек.

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