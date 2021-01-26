Среднего пестрого дятла и турпана заметили на территории музея-заповедника «Коломенское»

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Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

Жители столицы заметили среднего пестрого дятла и турпана на территории музея-заповедника «Коломенское». Об этом во вторник, 26 января, сообщили на странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что обе птицы являются редкими. Средний пестрый дятел отличается от большой особи. У него имеется другое оперение тела и головы. Также у дятла есть маленькие черные «усы» около клюва.

Птица турпан занесена в Красную книгу России. Ее можно увидеть в Сибири и Северной Америке. Также на территории музея-заповедника «Коломенское» москвичи увидели крякв, галок и чаек.

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