С птицами на «вы»: вылечить, выходить и выпустить

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Орнитарий в Сокольниках принял нового жителя — беркута из Смоленской области. Специалистам предстоит выходить птицу, чтобы она привыкла к людям и новым условиям.

На открытой территории Орнитария расположены просторные клетки с птицами. Одна из них стала новым жилищем для беркута.

— Мне позвонил знакомый охотовед и сказал, что обнаружил эту птицу в лесу, — рассказывает руководитель Орнитария Вадим Мишин. — Она подпускала к себе людей, что не характерно для хищника. Я предложил покормить беркута пару дней, выпустить на опушке и посмотреть — улетит или нет. Но птица осталась на месте. Мы поняли, что нужна помощь, и проехали за беркутом 500 километров на машине.

Орнитологи выяснили, что красивая птица с двухметровым размахом крыльев — самка. Ее назвали Кайлас, как священную гору в Тибете. Как отметил Вадим Мишин, птица обладает буддистским спокойствием и мудростью.

— Мы установили, что беркуту больше 15 лет. Это очень солидный возраст для птицы в дикой природе. Но под контролем специалистов у беркута есть шанс дожить до 30–40 лет, — говорит Мишин.

—Есть подозрение на черепно-мозговую травму — птица неагрессивная, легко идет в руки, не пытается защищаться, немного медлительная. Также у нее целый набор возрастных заболеваний — сердечная и легочная недостаточность, сахарный диабет.

Птицу приходится кормить принудительно. Дело это рискованное: огромные когти беркута смыкаются с нажимом 80 килограммов. Если птица вспылит — жди беды. Но к своим спасателям Кайлас относится мирно, не кидается и не клюется.

Специально для корреспондента «ВМ» беркута выводят на прогулку. Орнитолог Руслан Симеренко аккуратно выносит птицу из клетки. Специалист пытается посадить беркута на предплечье. Пернатый хищник пока не привык к людям, и поначалу пытается вырваться. Но в итоге успокаивается.

— В работе с хищником главное, чтобы ваши намерения совпадали. Если человек настроен агрессивно, птица это почувствует и будет сопротивляться. Когда животное понимает, что опасность не грозит, то оно ведет себя спокойно, — объясняет Руслан Симеренко.

Из-за солидного возраста и болезней Кайлас уже не сможет вернутся на волю. Специалисты центра будут кормить беркута, вынашивать на руке, чтобы у пернатого хищника не возникло депрессии и он привык к людям.

Всего в Орнитарии обитают около двухсот птиц. Часть из них живет во внутренних помещениях центра. У входа на жердочках сидят пернатые «пациенты», которые проходят курс реабилитации и пока не могут находиться на холоде. В стационарах размещены те, кому нужен регулярный контроль орнитологов. Так, осоед Оська попал в силки, и ему пришлось ампутировать лапы. А маленький дятел с расслоением клюва пережил две операции по его восстановлению. В центре надеются, что клюв придет в норму и «пациент» вернется на волю.

В Москве есть много других организаций и гражданских инициатив, помогающих животным и природе. Так, волонтеры проекта «Мосэко» помогают решать экологические проблемы. Инициатива «Zooвыход» создана, чтобы найти бездомным животным дом. А Мосприрода этой зимой запустила акцию «Сытый заяц», в рамках которой в парках установили кормушки для ушастых.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Анисимова, главный орнитолог орнитария в Сокольниках:

— Для диагностики заболевания птиц используются такие же методы, что и в ветеринарии. Сначала проводится внешний осмотр — в каком состоянии находится оперение, измеряется температура, проверяются легкие, сердце, слизистые. Дальше идет лабораторная диагностика. Берутся мазки, анализ крови. Классификация болезней у птиц схожа с той, что используется в медицине. Хотя, конечно, есть и специфические патологии.

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