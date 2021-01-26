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Зоозащитница рассказала, что поможет успешной работе приютов для животных
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Зоозащитница рассказала, что поможет успешной работе приютов для животных

Елена Фролова

Животные

Создание государственных приютов для бездомных животных в Санкт-Петербурге считает хорошей идеей местная зоозащитница Светлана Лось. При этом она отмечает, что нужно принять во внимание несколько важных факторов, сообщает ФАН.

— Должна быть прозрачность. Необходим общественный контроль работы с животными, чтобы видеть, как они содержатся, в каком состоянии находятся, — пояснила эксперт.

По ее словам, для этого можно организовать независимую группу экспертов и финансовый контроль. Так будет исключена коррупция, а средства, выделенные на приюты, будут тратиться по назначению. Также важно, чтобы на работу в будущих организациях для бездомных животных принимали людей, которые действительно любят братьев наших меньших.

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