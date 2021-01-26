Эксперт рассказала о стрессе уличных животных, попавших в приют

Фото: pixabay.com

Психологическое состояние уличных животных, которых планируют поселить в приютах, заметно ухудшается. На этот факт обратила внимание зоозащитница из Санкт-Петербурга Светлана Лось, сообщает ФАН.

В ближайшем будущем петербургские власти планируют открыть два государственных приюта для помощи братьям нашим меньшим. Эксперт прокомментировала данную инициативу, отметив, что бездомные животные привыкли к свободной жизни.

— Такие животные испытывают большой стресс. Например, если адаптированную к свободе собаку забирают в приют, держат там без выгула и нормального питания, то считайте, что ее оформили в тюрьму. Животным необходимо двигаться, гулять. Выход — отлов, стерилизация, возврат в естественную среду обитания. Они на улице проживут, их люди прокормят, — отметила Светлана Лось.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляют деятельность 16 негосударственных приютов, которые заботятся о бездомных кошках и собаках.

Читайте также: Более 17 тысяч бездомных собак чипировали в Московской области за 2020 год