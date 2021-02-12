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Рекордное за последние три года количество снега выпало в Москве
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Рекордное за последние три года количество снега выпало в Москве

Кирилл Николаев

Город

В Москве выпало рекордное количество снега за последние три года. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что за минувшую ночь в Москве выпало до 24 миллиметров осадков. Это составляет более 70 процентов от месячной нормы.

В ведомстве сообщили, что 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов АМПП продолжают вытаскивать застрявшие автомобили. На данный момент из снега отбуксировали уже 70 машин. Водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу во время метели.

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