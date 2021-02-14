«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве из-за гололедицы
Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности, введенного в Москве и Московской области из-за гололедицы.
Период действия предупреждения продлен до 22:00 понедельника, 15 февраля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
Кроме того, в столичном регионе до 13:00 14 февраля действует предупреждение из-за метели и снежных заносов.
Ранее сообщалось, что суббота, 13 февраля, стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года.
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