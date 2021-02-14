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Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных

Татьяна Плотникова

Город

Очередная рабочая неделя в Москве начнется с морозной и солнечной погоды. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, такую погоду обеспечит гребень высокого атмосферного давления. В понедельник, 15 февраля, снегопады не прогнозируются.

— Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Ранее сообщалось, что суббота, 13 февраля, стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года.

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Роман ВильфандГидрометцентр РФМосква
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