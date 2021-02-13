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Петр Бирюков: Потребуется пять суток, чтобы очистить Москву от снега
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Потребуется пять суток, чтобы очистить Москву от снега

Юлия Ямпольская

Город

Потребуется еще пять суток для того, чтобы очистить город от снега. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он также отметил, что сбоев в работе общественного транспорта из-за снегопада не зафиксировано.

— По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан, — сказал заммэра в эфире «Соловьев. Live».

Ранее Петр Бирюков сообщил, что свыше 40 точек обогрева и питания для водителей будут установлены на всем протяжении МКАД в ближайшие часы.

Читайте также: Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада

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