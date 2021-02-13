Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что в настоящее время проезд затруднен на 81-м километре МКАД и на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Кроме того, движение осложнено на 42-м километре внешней стороны дороги.

Также для большегрузного транспорта ограничено движение по внешней стороне первого километра МКАД, добавили в пресс-службе. Отмечается, что проезд на участке затруднен на протяжении 3,5 километра.

Читайте также: Дорожный патруль помог выехать из снега 387 грузовикам во время метели