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Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада
Фото: «Вечерняя Москва»

Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что в настоящее время проезд затруднен на 81-м километре МКАД и на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Кроме того, движение осложнено на 42-м километре внешней стороны дороги.

Также для большегрузного транспорта ограничено движение по внешней стороне первого километра МКАД, добавили в пресс-службе. Отмечается, что проезд на участке затруднен на протяжении 3,5 километра.

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