Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дорожный патруль помог выехать из снега 387 грузовикам во время метели
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дорожный патруль помог выехать из снега 387 грузовикам во время метели

Анастасия Волоснова

Город

Дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил на дорогах из заторов 387 грузовиков во время снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Из-за метели на МКАД и эстакадах возникли сложности из-за большегрузов. Машины скользят на дороге, из-за чего не могут подняться на возвышение и буксуют. Из-за этого на дорогах затрудняется движение, отметили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Специалисты помогли выехать из снега не только грузовикам, но и 100 машинам, добавили в ведомстве.

Дептранс призвал владельцев фур не перегружать свои машины, чтобы снизить вероятность скольжения. Это поможет освободить движение во время метели, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Минтранс Подмосковья вывел на дороги 60 резервных автобусов из-за снегопада

автомобилиЦОДДснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте