Дорожный патруль помог выехать из снега 387 грузовикам во время метели
Дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил на дорогах из заторов 387 грузовиков во время снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Из-за метели на МКАД и эстакадах возникли сложности из-за большегрузов. Машины скользят на дороге, из-за чего не могут подняться на возвышение и буксуют. Из-за этого на дорогах затрудняется движение, отметили в пресс-службе.
Специалисты помогли выехать из снега не только грузовикам, но и 100 машинам, добавили в ведомстве.
Дептранс призвал владельцев фур не перегружать свои машины, чтобы снизить вероятность скольжения. Это поможет освободить движение во время метели, добавили в пресс-службе.
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