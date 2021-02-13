Дорожный патруль помог выехать из снега 387 грузовикам во время метели

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил на дорогах из заторов 387 грузовиков во время снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Из-за метели на МКАД и эстакадах возникли сложности из-за большегрузов. Машины скользят на дороге, из-за чего не могут подняться на возвышение и буксуют. Из-за этого на дорогах затрудняется движение, отметили в пресс-службе.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Специалисты помогли выехать из снега не только грузовикам, но и 100 машинам, добавили в ведомстве.

Дептранс призвал владельцев фур не перегружать свои машины, чтобы снизить вероятность скольжения. Это поможет освободить движение во время метели, добавили в пресс-службе.

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