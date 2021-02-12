Минтранс Подмосковья вывел на дороги 60 резервных автобусов из-за снегопада

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На маршруты от станций метро в сторону области вывели 60 резервных автобусов для штатной работы во время снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что метель не создала сбои и задержки в работе общественного транспорта в Московской области. Резервные автобусы начали курсировать по маршрутам, чтобы не допустить образование очередей, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, у крупных жилых комплексов Подмосковья организуют стоянки автобусов. Данная мера позволит перевозчикам не тратить время на доставку автобусов к началу утренних маршрутов. В связи с этим жителей Подмосковья призвали не парковать автомобили на проезжей части, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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