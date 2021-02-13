Более 40 точек обогрева для водителей установят на МКАД в ближайшие часы

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Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Свыше 40 точек обогрева и питания для водителей будут установлены на всем протяжении МКАД в ближайшие часы. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, из-за непогоды и прогнозируемых понижений температуры до минус 27 градусов на МКАД организуют пункты обогрева и полевые кухни для обеспечения бесплатным чаем автомобилистов. Кроме того, около пунктов поставят передвижные туалетные кабины.

Петр Бирюков призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

— В настоящее время ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе, — подчеркнул заммэра.

Ранее он сообщил, что за прошедшие сутки работники коммунальных служб вывезли со столичных улиц 1,1 миллиона кубометров снега.

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