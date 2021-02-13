Коммунальные службы вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега за сутки
За прошедшие сутки работники коммунальных служб вывезли со столичных улиц 1,1 миллиона кубометров снега. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, очищение дорог во время метели осложняет снег, который идет с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Однако работники коммунальных служб справляются со своей задачей и вывозят снег со столичных дорог.
— Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме. Работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, — сообщил заммэра.
Петр Бирюков также уточнил, что все энергосистемы столицы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад.
— Вся городская энергосистема — подача тепла, энергии, газа, воды — работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы, с тем чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения, — сообщил заместитель мэра.
Он добавил, что в течение последних полутора суток в столице выпало порядка 30 сантиметров снега, сообщает РИА Новости.
Читайте также: Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада