Коммунальные службы вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За прошедшие сутки работники коммунальных служб вывезли со столичных улиц 1,1 миллиона кубометров снега. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, очищение дорог во время метели осложняет снег, который идет с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Однако работники коммунальных служб справляются со своей задачей и вывозят снег со столичных дорог.

— Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идет в непрерывном режиме. Работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, — сообщил заммэра.

Петр Бирюков также уточнил, что все энергосистемы столицы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад.

— Вся городская энергосистема — подача тепла, энергии, газа, воды — работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы, с тем чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения, — сообщил заместитель мэра.

Он добавил, что в течение последних полутора суток в столице выпало порядка 30 сантиметров снега, сообщает РИА Новости.

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