Суббота стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Суббота, 13 февраля, стала вторым днем в ранге наиболее снежных за весь 142-летний период метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, высота сугробов в столице достигла почти 60 сантиметров. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило 2–3 сантиметров.

Кроме того, установлено, что в этот день выпало 3,5 миллиметра осадков. Вильфанд отметил, что утром 13 февраля высота снежного покрова составляла 56 сантиметров, передает ТАСС.

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