Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях
Жителей столицы призвали отказаться от поездок на автомобилях. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что из-за снегопада на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы в городе перешли на усиленный режим работы.
Движение по МКАД периодически перекрывается для прохода уборочной техники.
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