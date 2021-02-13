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Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях

Юлия Ямпольская

Транспорт

Жителей столицы призвали отказаться от поездок на автомобилях. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что из-за снегопада на некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут подняться на подъем. Коммунальные службы в городе перешли на усиленный режим работы.

Движение по МКАД периодически перекрывается для прохода уборочной техники.

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