Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики РФ
Курировавший сферу газомоторного топлива Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики России.
— Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года.
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