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Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики РФ
Антон Инюцын / Фото: Минэнерго РФ

Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики РФ

Анастасия Чанцева

Внутренняя политика

Курировавший сферу газомоторного топлива Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики России.

— Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года.

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Политикаосвобождение от должностиМинэнерго
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