Чернышенко: До 2024 года нужно подготовить около 80 тысяч преподавателей в IT

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Около 80 тысяч преподавателей цифровых специальностей следует подготовить в России до 2021 года. Об этом в субботу, 6 марта, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания «Кадры для цифровой экономики».

— До 2024 года нам нужно 80 тысяч преподавателей, это пока расчетные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей, — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он добавил, что в 2021 году планируется переподготовить 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.

Чернышенко считает, что некоторым специальностям не стоит учить пять лет. Специалистов в IT-сфере следует готовить гораздо быстрее, так как они необходимы российской экономике.

По его словам, дефицит кадров по IT-специальностям в России составляет более 700 тысяч человек.

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