Проникшему в тоннель пассажиру грозит штраф в 1 миллион рублей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Баррикадная Карта всех событий

Мужчина спустился на линию движения поезда и направился в тоннель метро на станции «Баррикадная». Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в четверг, 1 апреля.

Сообщается, что инцидент произошел 30 марта. Вероятно, пассажир решил устроить прогулку в лабиринтах московского метро. Он спустился в тоннель на станции «Баррикадная». Сотрудникам метрополитена пришлось обесточить рельсы, чтобы вытащить хулигана. Это привело к остановке движения на линии и задержке поездов. Многим пассажирам пришлось отложить свои дела из-за столь необдуманного поступка мужчины.

Видео: Telegram-канал / Дептранс Москвы

В тот же день задержанного направили на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего составлен административный протокол.

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