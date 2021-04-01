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Москвич получил серьезное ранение в живот на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвич получил серьезное ранение в живот на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Мужчина получил серьезное колотое ранение живота в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД в четверг, 1 апреля.

Днем 31 марта диспетчер скорой помощи принял звонок. Мужчина сообщил, что получил серьезное ранение живота. У пострадавшего диагностировали повреждение внутренних органов. По предварительным данным, травма была нанесена ножом.

Пострадавший находится в реанимации. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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