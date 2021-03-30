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Мужчина погиб во время ремонта эскалатора в Люберцах
Фото: Pixabay

Мужчина погиб во время ремонта эскалатора в Люберцах

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины в торговом центре в Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 21-летний рабочий выполнял техническое обслуживание эскалатора в торговом центре в Люберцах. Он полностью обесточил подъемный механизм, однако эскалатор внезапно включился. Мужчина получил смертельную травму головы и умер на месте.

Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.

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