Мужчина погиб во время ремонта эскалатора в Люберцах

Фото: Pixabay

Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

Следствие проводит проверку по факту гибели мужчины в торговом центре в Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, 21-летний рабочий выполнял техническое обслуживание эскалатора в торговом центре в Люберцах. Он полностью обесточил подъемный механизм, однако эскалатор внезапно включился. Мужчина получил смертельную травму головы и умер на месте.

Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.

Читайте также: Компания в Люберцах задолжала своим сотрудникам больше 9 миллионов рублей