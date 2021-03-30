Компания в Люберцах задолжала своим сотрудникам больше 9 миллионов рублей

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Следком возбудил уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты работникам коммерческой организации в Люберцах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По имеющейся информации, строительная компании в Люберцах не выплачивала зарплату в течение двух лет 29 сотрудникам. Сумма задолженности составила 9,23 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся допросы потерпевших и руководства компании. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух лет».

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