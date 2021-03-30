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Прокурор попросил 12 лет колонии строгого режима для обвиняемого в госизмене Петушкова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Прокурор попросил 12 лет колонии строгого режима для обвиняемого в госизмене Петушкова

Илья Ашуров

Происшествия

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемого в госизмене Сергея Петушкова к 12 годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Мосгорсуда во вторник, 30 марта.

Заседания суда проходило в закрытом режиме из-за присутствия в деле материалов под грифом «Совершенно секретно». Сообщается, что прокурор в ходе прений попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оглашение приговора состоится 31 марта.

Напомним, Сергей Петушков был задержан летом 2019 года по обвинению в госизмене. Рассмотрение его дела проводилось в закрытом режиме, а подробности не раскрывались из-за секретности.

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